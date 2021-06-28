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Dünya Irak'ta elektrik santraline füze saldırısı
Dünya

Irak'ta elektrik santraline füze saldırısı

Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki bir elektrik santralinin füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 02:24:00 -
Irak'ta elektrik santraline füze saldırısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Samarra kentinde bulunan Salahaddin Termik Santralinin, katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu termik santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Saldırının, Irak'taki elektrik santrallerine yönelik ilk füze saldırısı olduğu ifade ediliyor.

Salahaddin ile başkent Bağdat'ın kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlayacak termik santralın açılışı, geçen hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından gerçekleştirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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