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Aktüel Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:40:33 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü

DİYALA (AA) - Irak'ın Diyala kentine bağlı Mikdadiye ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının sivillere yönelik düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının kentin kuzey doğusundaki Mikdadiye ilçesi yakınlarında sivillere yönelik saldırı düzenlediğini söyledi.

Şummari, DEAŞ mensuplarının bölgede önce bir çobana silahlı saldırı düzenlediğini ve daha sonra öldürülen çobanın cesedine bomba düzeneği yerleştirdiklerini aktardı.

Öldürülen çobanın yakınlarının cesede yaklaştığı sırada bomba düzeneğinin DEAŞ mensupları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığı bilgisini veren Şummari, olayda 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını dile getiren Şummari, bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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