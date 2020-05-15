  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brezilya medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu! İşte o isim

Bab'da bombalı saldırı: 5 sivil yaralı

İtikafa girmek ne demektir? İtikafa nasıl girilir?

Tarım Bakanlığı personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?
için kalan
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 02:50:17 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin el-Celem köyüne terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda el-Celem köyü muhtarı ile iki kardeşinin öldüğünü söyledi.

Teröristlerin muhtarın evini ateşe verdiklerini belirten Taki, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Taki, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı