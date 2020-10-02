  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta DEAŞ operasyonuda 3 terörist öldürüldü
Aktüel

Irak'ta DEAŞ operasyonuda 3 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 01:40:24 -
Irak'ta DEAŞ operasyonuda 3 terörist öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahaddin, Anbar ve Musul vilayetlerinin kırsal bölgelerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Salahaddin, Anbar ve Musul kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Operasyonda DEAŞ mensubu 3 kişinin, Salahaddin kentinin kırsalındaki Tartar vadisine kaçmak isterken öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun iki gün daha devam edeceği belirtilen açıklamada, bölgedeki kırsallarda gizlenen, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin hedef alındığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay