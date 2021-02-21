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Dünya Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı
Dünya

Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:21:00 -
Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet katyuşa roketi düştüğünü duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre Iraklı bir sözleşmeli personelin yaralandığı belirtilirken, üste patlamaların meydana geldiği de bildirildi.

Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne 4 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Irak basınının güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde ise, söz konusu üssü hedef alan saldırıda biri Irak uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
 

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