Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınında patlama ABD'nin Irak Büyükelçiliği yakınlarında bir patlama meydana geldi. Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın merkezindeki el-Cadiriye bölgesindeki bir eve katyuşa türü bir füze düştü. Füze tahribata yol açmadı. Açıklamada konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi. Öte yandan bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füzenin üzerine düştüğü ev, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunuyor.

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