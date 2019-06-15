0553 313 94 23

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesinin düştüğü belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesinde yer alan bir eve Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi. Füzenin ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarındaki el-Cadriye bölgesinde bulunan bir eve düştüğü belirtilirken, herhangi bir can kaybına yol açmadığı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
  1. Katyuşa füzesi
  2. Yeşil Bölge
  3. ABD Büyükelçiliği
  4. Güvenlik Medya Ağı
  5. Irak Savunma Bakanlığı
  6. ABD Bağdat Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için toplanacak
    1. MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için..
    2. Çocuklarda bacak ağrısı için hangi..
    3. Bağlar Belediyesinden yoksul..
    4. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
    5. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    6. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    7. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    8. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    9. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    10. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    11. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    12. Artem Kravets’in tatil keyfi
    13. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    14. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    15. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    17. 6. kez başkan seçildi
    18. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    19. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    20. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    21. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    22. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    23. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    24. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    25. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    26. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    27. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    28. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    29. Şile’de denize giren üç kişiden..
    30. Kadınlar tam altın için yarıştı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu