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Aktüel Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:28:14 -
Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 910'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1997 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 2 bin 414 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 910'a, vaka sayısı 472 bin 630'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 399 bin 655'e ulaştı.

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