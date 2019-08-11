Irak'ta 1 ABD askeri öldü! Dikkat çeken açıklama
Irak'ta görev yapan bir ABD askerinin öldüğü bildirildi. Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, askerin kimliğine ve ölüm nedenine yer verilmedi.11 Ağustos 2019 Pazar 15:45
Irak’ın Musul kentinde bir ABD askerinin öldüğü duyuruldu.
Irak’taki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak güçlerine müsteşarlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul’da öldüğü belirtildi.
Açıklamada ABD’li askerin kimliğine ve ölüm nedenine yer verilmedi.
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