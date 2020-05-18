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Iraklı protestocular Suudi Arabistan kanalı MBC ofisini bastı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:28:03 -
Iraklı protestocular Suudi Arabistan kanalı MBC ofisini bastı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta bir grup protestocu, ABD tarafından öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i "terörist" olarak tanımlamasından dolayı Suudi Arabistan’ın uydu kanalı MBC'nin Bağdat ofisini bastı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, MBC'nin yayımladığı bir belgeselde Mühendis'in "terörist" olarak tanımlanmasına tepki gösteren onlarca kişi, kanalın başkent Bağdat'taki ofisini bastı.

Ellerinde Mühendis'in posterleri ve Irak bayrağının yanı sıra kanala tepkilerini yansıtan pankartlar taşıyan protestocular ofisteki cihazlara zarar verdi. Emniyet güçlerinin gelmesiyle durum kontrol altına alındı.

Irak makamlarından ve MBC kanalından olaya ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

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