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Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar

Ordu'da cesedi Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış halde bulunan Iraklı gencin, bir evde parçalanıp çöpe atıldığı ortaya çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:29
Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf’ın (17) öldürüldükten sonra cesedinin bir evin banyosunda parçalara ayrılıp, çöpe atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişiden 2’si, adliyeye sevk edildi.

Olay, Pazar günü Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis, cesedin, olaydan bir gün önce maç yapmak için halı sahaya gitmek amacıyla evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Iraklı Hüseyin Kalaf’a ait olduğunu belirledi. Hüseyin Kalaf’ın 2,5 yıldır annesi Fawzia ve (45) 3 kardeşiyle ilçede yaşadığı bildirildi.



Kentteki Mobese kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, en sonra birlikte görüldüğü Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde de arama ve inceleme yapıldı. Hüseyin Kalaf'ın öldürülüp, cesedinin banyoda parçalandığı, gece de çöpe atıldığı saptandı. Ceset parçalarının, çöp kamyonuyla toplanan çöplerle birlikte tesise geldiği tespit edildi. Ancak cinayet aletine ise ulaşılamadı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:29
  1. Ordu
  2. Altınordu
  3. korkunç cinayet
  4. Iraklı Hüseyin Kalaf
  5. parçalayarak öldürmüşler
  6. cinayet soruşturması

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