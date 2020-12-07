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Aktüel Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:33:06 -
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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