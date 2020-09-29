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Aktüel Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:00:12 -
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından şehit Serdar Temelli'nin (23) Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Derik ilçesi Kırsal Bozbayır Mahallesi'ne getirildi.

Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehidin cenazesi katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törende, şehit annesi Adle, babası Ahmet Temelli ve diğer yakınları, Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.

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