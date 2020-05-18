Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 3 teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.