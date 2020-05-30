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Aktüel

Irak’ın kuzeyinde hava harekatı! PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 2 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:53:00 - 2020-05-30 10:03:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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