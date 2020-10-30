Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
MSB den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzey bölgesinde keşif ve gözetlemelerde tespit edilen eylem ve hazırlığı içinde oldukları gözlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.