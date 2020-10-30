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Aktüel Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:55:30 -
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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