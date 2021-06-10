  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'teki bir otel’de yangın
Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Camilerimizin elektriğinin kesilmesi kabul edilemez
Gündem Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:46:00 -
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından sosyal medyada bir paylaşım yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay