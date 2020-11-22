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Aktüel Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:15:47 -
Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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