Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi yeni yıl kutlamalarına katıldı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yeni yıl kutlamalarla karşılandı.
Yüzlerce kişi, kent merkezindeki valilik meydanında toplanarak kutlamalara katıldı.
Valilik meydanındaki kalabalık, 2021'i canlı müzik ve havai fişekler eşliğinde karşıladı.
Kutlamalara katılanlardan Kerküklü Özhan Suphi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Artık koronavirüs salgınının olmadığı bir yıl istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni tip koronavirüsün dünyada ve Irak'ta çok can aldığını belirten Suphi, 2020'de yaşananların benzerini yaşamak istemediklerini söyledi.
Hüseyin Cebbar da savaşsız, salgınsız ve huzur dolu bir yıl diledi.