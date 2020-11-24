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Aktüel Irak'ın Kerkük kentinde 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Aktüel

Irak'ın Kerkük kentinde 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:45:19 -
Irak'ın Kerkük kentinde 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin bir ihbar üzerine kent merkezindeki 2 adrese baskın düzenlediğini söyledi.

Baskında 5 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını aktaran Nuri, söz konusu kişilerin DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden olduğunu kaydetti.

Sözcü Nuri, yakalananların ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını ve bir dizi terör eylemine katıldıklarını itiraf ettiklerini dile getirdi.

​​​​​​​Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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