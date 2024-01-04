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Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısı! Şii lider öldürüldü!
Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısı! Şii lider öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 12:58:00 -
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısı! Şii lider öldürüldü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre kimliği belirlenemeyen ancak ABD'ye ait olduğu değerlendirilen savaş uçakları Bağdat şehir merkezinin batısını bombaladı.

Bombardımanda Haşdi Şabi'ye ait bir merkezin vurulduğu, Hareket en Nuceba'nın hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Haşdi Şabi Harekat Komutan Yardımcısı Ali Saidi'nin öldüğü bildirildi.

Kaynak: Mepa News
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