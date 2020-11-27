Irak Zikar’da göstericilere saldırı sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BAĞDAT (AA) - Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde (Nasiriye) Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının göstericilere saldırması sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sadr yanlısı aralarında sopalı ve silahlı kişilerin de olduğu bir grup kentteki göstericilerin bulunduğu Habbubi Meydanı’ndaki çadırları basarak ateşe verdi ve protestoculara saldırdı.

Yaşanan arbedede 50’ye yakın göstericinin yaralandığı kaydedildi.

Yaşananlar üzerine kentte bir başka emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Mustafa el-Kazımi de, Nasiriye Polis Dairesi Müdürü Hazim Vaili’yi görevden alarak, hakkında soruşturma açılması talimatı verdi.



