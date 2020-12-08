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Aktüel Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:39:49 -
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 477'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 989'a yükseldi. Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 123 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 339 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 477'ye, vaka sayısının 568 bin 138'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 498 bin 64'e ulaştı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 193 kişide virüs tespit edildiği, 246 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 989'a, vaka sayısının da 359 bin 115'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 349 bin 414 olduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 117 kişinin enfekte olduğu, 214 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, vakaların 140 bin 203'e, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 708'e yükseldiği duyurulurken, şu ana kadar 239 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.


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