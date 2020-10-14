Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

BAĞDAT / RABAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 51, Fas'ta 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 857 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 21'e, vaka sayısı da 413 bin 215'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 188 artarak 347 bin 396'ya ulaştı.

- Fas'ta son 24 saatte 41 ölü

Öte yandan Fas'ta ise 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 387 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 497 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 726'ya, vakaların 160 bin 333'e, iyileşenlerin ise 133 bin 959'a çıktığı kaydedildi.