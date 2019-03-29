Irak uyardı: Tüm ülkeler etkilenir

Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi, ABD'nin Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasının bölgedeki tansiyonu yükselteceği ve tüm bölge ülkelerini etkileyeceğini söyledi.

Halbusi, Washington ziyareti kapsamında ABD Barış Enstitüsünde konuştu.

Orta Doğu’daki sorunların giderek karmaşıklaştığını belirten Halbusi, ABD’nin Golan Tepeleri'nde İsrail’in egemenliğini tanımasının bölgedeki tüm ülkeleri etkileyebileceğine dikkati çekti.

Irak’ın da sorunun merkezinde yer aldığını anlatan Halbusi, "Bölgedeki bu sorunu nasıl ele alacağımız konusunda 'önce Irak stratejisi' ve 'Irak’ı bölgedeki sorunlardan uzak tutma stratejisine' dayalı bir vizyon formüle etmek için çalışıyoruz." dedi.

Orta Doğu’daki çatışmaların gün geçtikçe artacağı uyarısında bulunan Halbusi, uluslararası topluma ve liderlere bölgedeki çatışma tarafları için diyalog yolu açabilecek adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yükselen tansiyona dikkati çeken Halbusi, şunları kaydetti:

"Filistin davası ve ABD’nin Golan Tepeleri'nde İsrail’in egemenliğini tanımasından sonra yükselecek tansiyon bölgede kritik bir sorun olacaktır. Buradan ifade ediyorum Irak, Golan Tepeleri konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıdır. Bu sorunun mantıklı ve pratik bir yolla çözülmesinden yanayız."

Irak'a yardım sözlerinin yerine getirilmemesi

DEAŞ’ın bir yapı olarak yenildiğini ancak bir örgüt olarak varlığını devam ettireceğine işaret eden Halbusi, DEAŞ ile mücadele sonrası Irak’ta ortaya çıkan yıkımın onarılmasının önemine vurgu yaptı.

Irak’ın DEAŞ sonrası süreçte inşası için mali yardım yapma sözü veren ülkelere sözlerini tutma çağrısında bulunan Halbusi, "Halen Kuveyt'teki tekrar inşa konferansında destek verme sözü veren bağışçı ülkelerin sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Verilen sözlerin tutulmaması durumunda Irak’ın kendi başına söz konusu olan yıkımı onarmasının mümkün olmayacağını ifade eden Halbusi, "Bu desteklerin gelmemesi Irak içindeki kampları etkileyebilir. Oralar terör örgütlerinin geri gelmesi için verimli bir zemin olabilir. Irak bu yükü tek başına omuzlayamaz." dedi.

Şii milislere destek

İran destekli ve mezhepçi Şii milislerin durumuna da değinen Halbusi, Şii milis grubu Haşdi Şabi'yi "Irak’taki en yüksek dini fetvaya yanıt vermiş bir gönüllü bir grup" olarak niteledi.

Irak ordusunun ülkede tek komuta oluşturmak için çalıştığını ifade eden Halbusi, Şii milisler konusunun güvenlikten ziyade siyasi bir sorun olduğunu savundu.

Halbusi, "Ordu, her ilde olacak şekilde Haşdi Şabi’nin yapısını tekrar düzenlemeye çalışıyor. Haşdi Şabi federal silahlı kuvvetlerce desteklenecek." dedi.

İran’ın Irak’ın içişlerine karışmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Halbusi, İran’ın da birçok başka ülke gibi kendi menfaatleri için Irak’ın içişlerine karıştığını belirtti.

Tıpkı Türkiye ile olduğu gibi İran ile de herhangi bir sorun yaşamak istemediklerini ifade eden Irak Meclis Başkanı, ülkesinin halen enerji konusunda İran’a bağımlı olduğuna dikkati çekti.

Halbusi, ABD’nin şu aşamada Irak’ın İran’dan enerji tedarikinden dolayı uygulanan yaptırımlardan muaf tutması gerektiğini söyledi.