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Aktüel Irak, Tunus ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak, Tunus ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Cezayir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm toplu faaliyetler bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:23:44 -
Irak, Tunus ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 175'e, Tunus'ta 1577'ye, Filistin'de ise 600'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 175'e, vaka sayısı ise 489 bin 571'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 420 bin 206'e ulaştı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 22 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1971 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1577'ye, vaka sayısı 66 bin 334'e yükseldi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte salgın sebebiyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 582 kişiye virüs teşhisi konulduğunu belirtti.

Vakaların 334'ünün işgal altındaki Batı Şeria, 248'inin ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 40 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ifade etti.

Bakan Keyle, son verilerle toplam can kaybının 600, vaka sayısının 68 bin 500 ve iyileşen hasta sayısının da 60 bin 138 olduğunu açıkladı.

- Cezayir

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Salgının yayılmasında sebep teşkil eden forum, seminer ve toplantılar olmak üzere tüm toplu faaliyetlerin bir sonraki duyuruya kadar yapılmaması kararı alınmıştır." ifadeleri kullandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, virüs kaynaklı toplam can kaybının 1989'a, vaka sayısı da 58 bin 979'a yükseldiğini duyurmuştu.

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