Irak petrolü Türkiye üzerinden akacak! Barzani ve Tom Barrack durumu ele aldı
Irak petrolü Türkiye üzerinden akacak! Barzani ve Tom Barrack durumu ele aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihracatının artırılması konusunu ele aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı (IKBY) Mesrur Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihracatını arttırmasını görüştü.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani ve Barrack görüşmesinde, IKBY ve bölgedeki genel durum ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını Mesrur Barzani'ye ileten Barrack, Irak hükümetine Türkiye üzerinden petrol ihracatında yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Barzani, Bağdat yönetimi görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bu zor durumda halkın menfaati için petrol ihracatını kolaylaştırmak üzere IKBY ekibine talimat verdiğini aktardı.

Kamu yararı için gerekli olanı yapacaklarını vurgulayan Barzani, ABD'nin, Erbil ve Bağdat arasında gümrük ve ticaret yaptırımları konusunda yapılan görüşmelerde gözlemci rolünü sürdürmesi çağrısında bulundu.

Taraflar bölgede barış, güvenlik ve istikrar için IKBY ile ABD arasında devam eden işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"
İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Dünya

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı
BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı

Dünya

BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı

Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor
Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor

Ekonomi

Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor

Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle
Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle

Dünya

Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle

İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!
İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!

Gündem

İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!

Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak
Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak

Ekonomi

Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak

