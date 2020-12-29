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Aktüel Irak, Mısır'a yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatı anlaşmasını yeniledi
Aktüel

Irak, Mısır'a yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatı anlaşmasını yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:47:44 -
Irak, Mısır'a yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatı anlaşmasını yeniledi

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, Mısır'a yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatını öngören anlaşmanın 2021 için yenilenmesini onayladı.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Mısır Genel Petrol Şirketi ile daha önce imzalanan ve Basra'nın hafif ham petrolünden yıllık 12 milyon varilin bu ülkeye sevkiyatını öngören anlaşmanın önceki şartlara göre 2021 için yenilenmesini onayladı.

Mısır Genel Petrol Şirketi, ülkede rafine edilmek üzere Irak Petrol Pazarlama Şirketi'yle (SOMO) 2017'de yıllık 12 milyon varil Basra'nın hafif ham petrolünün ithal edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, Ekim 2016'da Suudi Arabistan petrol ürünlerinin Mısır'a arzının durdurulmasının ardından yapılmıştı. Riyad'ın bu adımı Kahire'yi küresel piyasada yeni kaynaklar aramaya itmişti.


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