Irak Meclisi’nde Covid-19 vaka sayısı 28’e yükseldi

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan milletvekillerinin sayısının 6’ya yükseldiğini belirterek Mecliste 22’si memur toplam 28 korona virüs vak’ası tespit edildiğini duyurdu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi Irak medyasına yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Halbusi, Irak Meclisi’nde toplam 28 korona virüs vak’ası tespit edildiğini bildirdi. Virüse yakalanan milletvekili sayısının 6’ya yükseldiğini belirten Halbusi, 1’i genel müdür olmak üzere toplam 22 memurda virüs tespit edildiğini ifade etti. Halbusi, Covid-19’un yayılması üzerine Meclisin oturum düzenlemediğini dile getirdi.

Irak’ta şu ana kadar tespit edilen vak’a sayısı 30 bin 868’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 100’e yükseldi. Ülkede 13 bin 935 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.