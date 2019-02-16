0553 313 94 23

Irak İnsan Hakları: "ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri 11 binden fazla sivil öldürdü"

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin son 4 yılda Irak ile Suriye’de DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800’e yakın sivili öldürdüğünü duyurdu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:18
Irak İnsan Hakları: "ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri 11 binden fazla sivil öldürdü"

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin son 4 yılda Irak ile Suriye’de DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800’e yakın sivili öldürdüğünü duyurdu.


Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin son 4 yıl içerisinde Irak ile Suriye’de yürüttüğü operasyonlar kapsamında DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800’e yakın sivili öldürdüğünü ifade etti. ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Komiserliği, son 4 yıl içerisinde aralarında 2 bin 300 çocuk ve bin 130 kadın olmak üzere yaklaşık 11 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.


Irak İnsan Hakları Komiserliği, Koalisyon Güçleri’nin açıkladığı rakamların gerçeği yansımadığını belirtirken, söz konusu hava saldırılarında ise 8 bine yakın kişinin yaralandığını kaydetti.


Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların tazminat davası açmaya çağıran Irak İnsan Hakları Komiserliği, Koalisyon Güçleri’nden de konuyla ilgili açıklama yapmaya ve Irak hükümetini de soruşturma başlatmasını gerektiğini dile getirdi.


ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye’deki bombardımanlarında bin 114 sivilin öldüğünü doğrulamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    2. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    3. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    4. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    5. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    8. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    9. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    10. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    11. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    12. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    13. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    14. Tokat’ta domates tanzim satış..
    15. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    16. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    17. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    18. Sulamada dünya çapında keşif
    19. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    20. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    21. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    22. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    23. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    24. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    25. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    26. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    27. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    29. "BM dünyadaki kuruluşlardan en az..
    30. Kızılay Kastamonu Şubesinin yeni..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü