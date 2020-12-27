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Aktüel Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı
Aktüel

Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:33:25 -
Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

BAĞDAT (AA) - Irak güvenlik güçleri, Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden çıkmayı reddeden 4 PKK'lı teröristi tutukladı.

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan teröristlerin sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

- Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.


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