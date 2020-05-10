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Aktüel

Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Irak’ta korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:38:39 -
Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Irak’ta korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Irak’ta korona virüsü ile mücadele kapsamında kurulan Irak Yüksek Milli Sağlık Komisyonunun salgın hakkındaki gelişmeleri ele almak için Başbakan Mustafa el-Kazimi liderliğinde toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon, bayramda ülke genelinde kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.


Irak’ta 17 Mart’tan bu yana kısmi ve kapsamlı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.


Irak’ta toplam korona virüs vaka sayısı 2 bin 767’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109’a ulaştı. Hastanelerde 924 kişi gözetim altında tutulurken, bin 734 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi.

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