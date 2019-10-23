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Irak Başbakanı'ndan önemli açıklama: ABD askerlerinin topraklarımıza girmesine izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak topraklarına girmesine izin vermeyeceklerini ve bu konuda uluslararası hukuki işlemlerin başlatıldığını söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:02
Irak Başbakanı'ndan önemli açıklama: ABD askerlerinin topraklarımıza girmesine izin vermeyeceğiz

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

Washington, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgeden çekilerek birliklerini Irak'a taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gün içinde Irak Savunma Bakanı Najah Hassan Ali Shammari bir açıklama yapmış ve "Suriye'den ayrılan ABD birliklerinin Kuveyt'e veya Katar'a taşınmak üzere dört hafta içinde Irak'tan ayrılacağını." söylemişti.

Bu açıklamadan hemen sonra konuşan Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi de ABD askerlerinin Irak topraklarında kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi:

"Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak topraklarına girmesine izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda uluslararası hukuki işlemleri başlattık."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:02
  1. Adil Abdul Mehdi
  2. Suriye
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • emekli çavuşemekli çavuş10 sa önce
    YÜRÜ GİT....KENDİNİ....SANKİ.....BİR.... ..K SANIYORSUN......BİR YERİNİZ....SIKIŞTIMI....HEMEN ABDYİ CAĞIRIRSINIZ.....................
  • Oktay Oktay 10 sa önce
    Zararın neresinden dönerlerse samimi şekilde kardır 
  • VatandaşVatandaş10 sa önce
    Aklınız başınıza yeni mi geldi kendinizi idare edemeyecek kadar acixmisiniz 
  • Dadaş Dadaş 11 sa önce
    ......... ABD askerine uşaklık yapanların konuşma hakkı yoktur 
  • selim ustaselim usta11 sa önce
    türkiyenin dik durusu örnek oldu
  • Tata TongaTata Tonga12 sa önce
    Uluslar arası işlem başlatmış mış... kadıyı kadıya şikayey etme meselesi. Adamlar dünyanın tepesine çökmüş. Var mı askerin, teknolojin?

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