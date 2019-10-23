Irak Başbakanı'ndan önemli açıklama: ABD askerlerinin topraklarımıza girmesine izin vermeyeceğiz
Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak topraklarına girmesine izin vermeyeceklerini ve bu konuda uluslararası hukuki işlemlerin başlatıldığını söyledi.23 Ekim 2019 Çarşamba 20:02
Tufan Acar yeniakit.com.tr
Washington, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgeden çekilerek birliklerini Irak'a taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Gün içinde Irak Savunma Bakanı Najah Hassan Ali Shammari bir açıklama yapmış ve "Suriye'den ayrılan ABD birliklerinin Kuveyt'e veya Katar'a taşınmak üzere dört hafta içinde Irak'tan ayrılacağını." söylemişti.
Bu açıklamadan hemen sonra konuşan Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi de ABD askerlerinin Irak topraklarında kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi:
"Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak topraklarına girmesine izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda uluslararası hukuki işlemleri başlattık."
YORUM YAZ