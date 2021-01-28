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Dünya Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldüğünü duyurdu
Dünya

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldüğünü duyurdu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:49:00 -
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldüğünü duyurdu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Özel istihbarat operasyonu düzenlendi

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"Sözünü vermiştik"

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıtıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

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