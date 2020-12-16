  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Başbakanı Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Mustafa el-Kazımi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:32:53 -
Irak Başbakanı Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

ANKARA (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay