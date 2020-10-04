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Aktüel Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 01:09:33 -
Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.

Irak'ın resmi El-Irakiyye televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi, ABD ile stratejik diyalogda büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Kazımi, "ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak üslerinden ayrılması kararlaştırıldı ve 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos'ta Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi düzenlediği ortak basın toplantısında, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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