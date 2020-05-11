  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:45:32 -
Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve korona virüs salgını ele alındı.


Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi’nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada, El-Kazimi ile ABD Başkanı Donlad Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede Başkan Trump’ın, El-Kazimi’yi ve yeni hükümeti tebrik ettiği ifade edildi. Açıklamada Trump’ın Irak ile en iyi ilişkiyi kurmak için özen gösterdiği aktarılırken, ABD Başkanı’nın Irak’ın ekonomisine destek sağlamak için ülkesinin hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca korona virüsü salgını ile mücadele konusunda iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ekonomik yatırımların geliştirmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı