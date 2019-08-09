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"Irak, Afgan ve Suriye'li giremez, girerse dayak yer" yazısına mahkemeden ceza!

Denizli'de "İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer" yazısı asan dükkana 1.000 lira ceza kesildi, esnaf yalvarınca ceza uyarıya çevrildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:28
"Irak, Afgan ve Suriye'li giremez, girerse dayak yer" yazısına mahkemeden ceza!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İ.O. isimli esnaf, vitrinine İran, Afgan ve Suriye uyruklu müşterilere yönelik olarak “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer” ve “Suriye, Afgan ve İranlı kişiler bu iş yerine girerse dayak yer, sorumluluk kabulümüz değildir” yazısı astı.

Para cezası uyarıya çevrildi

Skandal yazının kamuoyuna yansıması üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açarken, TİHEK heyeti de Denizli’ye giderek inceleme yapmıştı. TİHEK Kurulu, söz konusu yazıyı asan esnafa ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.000 TL idari para cezası verdi, ancak esnafın pişman olması ve ekonomik durumu gerekçesiyle bu ceza uyarı cezasına dönüştürüldü.

"Ayrımcılık oluşturmaktadır"

7 Mayıs tarihli kararın gerekçesinde, özetle şöyle denildi: “Bir kimseye ırkına, ulusal veya etnik kökenine dayanılarak meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması ırk ayrımcılığını oluşturmaktadır. Mülteci ve göçmenlerin kamuya açık bir alan olan bir dükkana girmelerini ve burada sunulan kamuya açık bir hizmetten yararlanmalarını engelleyen ve girmek istemeleri halinde şiddete maruz kalacaklarına ilişkin tehditlere yer veren söz konusu döviz ve uygulama, bu kişilere yönelik olarak ırk ve etnik köken temelinde doğrudan bir ayrımcılık oluşturmaktadır.”

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:28
  1. Denizli
  2. suriyeliler giremez yazısı
  3. suriyeliler

YORUM YAZ

  • HadraHadra24 dk önce
    İyi araştırılsın KesinlikleYa ajandır, Ya da Bölücü Örgüt Mensubudur. Esnaf olamaz ! İnsan da Olamazbu! Sevmeye bilirsin Malınıda onlara satmaya bilirsin Adam gibi ,İnsan ca geldiğinde yoktur dersin , edebince malını da satmazsın, ABD li, İSRAİLLİİblisler gelince İki büklüm olup yalakalık yapar bu türleri, Yazıklar olsun Müslümanlıkla ve de Türklükle hiç alakası da olamaz!
  • Talat CanTalat Can30 dk önce
    Bu utanmaz adam, Kurtuluş Savaşı'nda Suriyeli ve Afganlı Müslümanların bizimle omuz omuza çarpıştığını unutmuş galiba.
  • AbaAba45 dk önce
    O esnafa neden diye sorulsa hakkıyla cevap verir belki
  • Kenan Kenan 58 dk önce
    Esnaf aynı chpkk hdpkk iyipkk gibi it gibi yalvarmış:) :) :)
  • hercaihercai1 sa önce
    Bu ne ula, bu dukkan ebediyen kapatilmali! Bu davranis hitler rejiminin davranisindan beterdir! 1000 lira ceza? Simdi agzimi acacagim ama kufur yasak! Bu mendeburlari yemin ediyom kendi ellerimle..... O kadar!

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