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Gündem İP’ten ‘küfürbaz’ Lütfü’ye dolaylı destek: Biz de özür diliyoruz, arkasındaki eli ifşa edeceğim!
Gündem

İP’ten ‘küfürbaz’ Lütfü’ye dolaylı destek: Biz de özür diliyoruz, arkasındaki eli ifşa edeceğim!

Şehit yakınını tartaklayan ve küfür eden Lütfü Türkkan’a yönelik ‘ihraç’ etmesi beklentilerin aksine İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan ‘destek’ mahiyetinde bir açıklama geldi. Dervişoğlu, “İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 22:00:00 -
İP’ten ‘küfürbaz’ Lütfü’ye dolaylı destek: Biz de özür diliyoruz, arkasındaki eli ifşa edeceğim!

İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik küfürlü ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayın gerginlikten kaynaklandığını söyledi.

Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."

'TBMM’de ifşa edeceğim’

Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kimsenin kimseye tuzak kurmaması gerektiğini anlatan Dervişoğlu, "Ben bu ülkede siyaset yapıyorum. Bazı yerlerde 'Buraya giremezsin' misal... Eğer 'Giremeyeceğimiz yerdir' diye hayal edilen yer varsa, herkes iyi bilsin ki bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Biz her yere gider, anayasanın bize verdiği, milli sorumluluklarımızın bize yüklediği görevi yerine getiririz." diye konuştu.



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