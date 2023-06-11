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Gündem İptal etti mi etmedi mi merak ediliyordu! AK Partili belediye Melek Mosso konserini iptal etmemiş
Gündem

İptal etti mi etmedi mi merak ediliyordu! AK Partili belediye Melek Mosso konserini iptal etmemiş

Yeniakit Publisher
2023-06-11 16:28:00 -
İptal etti mi etmedi mi merak ediliyordu! AK Partili belediye Melek Mosso konserini iptal etmemiş

Powertürk ödül töreninde ülkesini sözde kadın hakkı bahanesiyle hedef alarak tepkileri üzerine çeken Melek Mosso'nun bu akşam AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonuyla konser vereceği öğrenildi.

Melek Mosso, ödül törenindeki konuşmasında, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullanarak satır aralarına gizlenmiş kelimelerle iktidarı hedef aldı.

Mosso öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara sinkaflı küfreden kadının fotoğrafını paylaşarak, "idölüm" ifadelerini kullandı.

Mosso daha öncesinde de ahlaksız el hareketi ile genç kadınlara ahlak dışı yaşam tarzını özendirerek gündeme gelmişti.

Mosso'nun Powertürk ödül törenindeki konuşmasına gelen tepkilerden sonra AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ndeki konserinin iptal olduğu iddia edilmişti.
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Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmediği, konserin bu akşam yapılacağı ortaya çıktı.

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