  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İpotek finansmanı kuruluşlarının başlangıç sermayesi en az 50 milyon lira olacak
Ekonomi

İpotek finansmanı kuruluşlarının başlangıç sermayesi en az 50 milyon lira olacak

SPK tarafından yapılan düzenleme ile ipotek finansmanı kuruluşlarının başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:34:24 -
İpotek finansmanı kuruluşlarının başlangıç sermayesi en az 50 milyon lira olacak

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli olan başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan tebliğin yönetim ve organizasyon yapısı ile yönetici ve personele ilişkin şartlar bölümlerine yeni maddeler eklendi.

Eklenen maddeler ile kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ve kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu ipotek finansmanı kuruluşları bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu.

Tebliğe geçici bir madde de eklenirken; geçiş hükümleri kapsamında ipotek finansmanı kuruluşlarının bugünden itibaren 6 ay içinde kuruluş şartlarına uyum sağlaması için SPK'ye başvurması zorunlu kılındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek
Dünya

Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru faaliyetleri sonrası Yunanistan'ın provokatif hamleleri Doğu Akdeniz'de krizi başlatmıştı. Bugün Yunanista..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı