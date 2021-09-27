İP'li vekil adresi şaşırdı! Ortağı HDP'ye soracağı soruyu, İçişleri Bakanı'na sordu
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, ittifak ortağı HDP'ye sorması gereken, 'Kürdistan neresi?' sorusunu, şaşırarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
Kürdistan Özgürlük Partisi’ni öne süren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kürdistan neresi?" sorusunu, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmeyi planlayan, sırtlarını terör örgütlerine yasladığını açıkça beyan eden ittifak ortakları HDP'ye sorması gerekirken, şaşırarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
Kürdistan Özgürlük Partisi’nin 2018 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Siyasi Partiler Kanunu’na uygun bulunduğunu öne süren İP'li Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.
Lütfü Türkkan, ittifak ortağı HDP'ye sorması gereken şu soruyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltti:
"2018 yılı kesin hesabı kabul edilen Kürdistan Özgürlük Partisi’nin isminde yer alan Kürdistan denilen bölge neresidir?"