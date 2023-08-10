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Siyaset Rezil olup birbirlerine düştüler! İP'li küfürbaz Türkkan'dan Faik Öztrak'a 'oy' tepkisi!
Siyaset

Rezil olup birbirlerine düştüler! İP'li küfürbaz Türkkan'dan Faik Öztrak'a 'oy' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 16:57:00 - 2023-08-10 16:57:45
Rezil olup birbirlerine düştüler! İP'li küfürbaz Türkkan'dan Faik Öztrak'a 'oy' tepkisi!

İYİ Parti'nin küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın seçim hezimetinden sonra yaptığı, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." açıklamasını hedef aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçimin ardından başlayan "değişim" tartışmalarına sandıktan aldıkları oy oranıyla cevap vermişti.

Öztrak, 7 ortaklı oy oranının tamamı Kılıçdaroğlu'na verilmiş gibi, "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." demişti.

İP'in küfürbazından sert tepki!

Öztrak'ın açıklamasına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İP'li Türkkan, "CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı' demiş. Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz." değerlendirmesi yaptı.

AKüfürbaz Türkkan mesajına şöyle devam etti:

Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık.
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