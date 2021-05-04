İP'li Türkkan'dan Bahçeli'nin Anayasa teklifine cevap: Peşinen ret diyoruz!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 maddelik anayasa önerisi hazırlığını tamamladıklarını açıkladı. "Herkes ittifak halinde yeni anayasadan bahsetmektedir. Konuşmak, görüşmek için müsait bir zemin vardır." diyen Bahçeli, "Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak mümkün değildir. Artık uzlaşmak, yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır. Bu devlet bizimdir, bu millet biziz." ifadeleri ile çağrıda bulundu.

'Peşinen ret diyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa çağrısına ilk ses Meral Akşener yönetimindeki İP'ten geldi. Bahçeli'nin çağrısına cevap veren İP'li Lütfü Türkkan, "Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına peşinen 'ret' diyoruz." ifadesini kullandı.

'Hakkınızda soruşturma yürütecek Yüce Divan görevi yapacak Anayasa Mahkemesi'ni itibarsızlaştırmak istiyorsunuz'

AK Parti iktidarı ile MHP'yi hedef alan İP'li Türkkan, "Böyle gündemi işgal edecek, sadece gerçek gündemi karartacak saçma sapan tekliflerin Türkiye'de bir karşılığı olmaz. Anayasayı delik deşik ettiler yeni anayasa yapsanız ne olur? Bundan sonra hakkınızda soruşturma yürütecek olan Yüce Divan görevi yapacak Anayasa Mahkemesini itibarsız hale getiriyorsunuz." iddiasında bulundu.

Biden'a laf edemeyip iktidarı hedef aldı!

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde sağlık sistemini hedef İP'li Türkkan, "Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş, hastanelerde ölüyor, aşı bulamıyor. İnsanlar açlıktan intihar ediyor. İşsizlik gençlerde yüzde 26'ya çıkmış." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın hadsiz 'Ermeni soykırımı' ifadelerine de değinen İP'li Türkkan, Biden'ı tek kelime eleştiremeden AK Parti iktidarını hedef aldı: "ABD Başkanı bu kadar yıldır düzgün yönetilen sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ifade etmiş. Siz bunlardan bahsetmeden sadece kamuoyunun gündemini değiştirmek için ortağınızın, ağababanızın bile haberi olmayan bir anayasa taslak metni hazırlıyorsunuz. Biz bu ucube sisteme payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşıyız."