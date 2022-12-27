İP'li Meral'in Başdanışmanından Sedat Peker önerisi! 'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüştü. İP'li Çömez, "Muhalefet Sedat Peker ile etkin bir şekilde görüşmeli." dedi.
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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüştüğünü Halk TV canlı yayınında anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, bütün muhalefetin mafya babası Peker ile görüşmesi gerektiğini söyledi.
İP'li Turhan Çömez, Peker'in elindeki belgeleri iki farklı ülkeye gönderdiği bilgisini kendisiyle paylaştığını aktardı.
Erdoğan'ı devirmek için firari bir mafya babasından medet uman İP'li Çömez, "Peker’in ifşaatlarına Türkiye’nin ihtiyacı var. Çünkü bu arınmalı." ifadesini kullandı.