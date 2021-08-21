İP'li Kavuncu'dan 'trafikte geçiş üstünlüğü' itirafı! Değil Cumhurbaşkanı İl Başkanı iken bile zor gelmiş!

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Önceki gün katıldığı Halk Tv canlı yayınından çıkarken yumruklu saldırıya uğrayan İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeniden Halk Tv canlı yayınına çıkarak darbedilmesini değerlendirdi.

Değil Cumhurbaşkanı İl Başkanı iken bile zor gelmiş!

Kavuncu, korumalarının konuşulduğu bölümde, 'siyasi ayrıcalık'la İstanbul trafiğinden nasıl kurtulduğunu itiraf etti. Siyasete girmeden önce, trafikte geçiş üstünlüğü olanlara kızdığını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Biz de tabi korumadan çok İstanbul'un trafiği çoktu. Sivil hayatta da bu geçiş üstünlüğüne sahip kişilere hep içimden 'Ya bu kadar da olur mu?' diye söylenmişimdir ama İstanbul gibi yerde yetişemiyorsunuz."