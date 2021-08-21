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Siyaset İP'li Kavuncu'dan 'trafikte geçiş üstünlüğü' itirafı! Değil Cumhurbaşkanı İl Başkanı iken bile zor gelmiş!
Siyaset

İP'li Kavuncu'dan 'trafikte geçiş üstünlüğü' itirafı! Değil Cumhurbaşkanı İl Başkanı iken bile zor gelmiş!

Halk Tv canlı yayınında konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 'siyasi ayrıcalık'la İstanbul trafiğinden nasıl kurtulduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 22:46:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Önceki gün katıldığı Halk Tv canlı yayınından çıkarken yumruklu saldırıya uğrayan İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeniden Halk Tv canlı yayınına çıkarak darbedilmesini değerlendirdi.

Değil Cumhurbaşkanı İl Başkanı iken bile zor gelmiş!

Kavuncu, korumalarının konuşulduğu bölümde, 'siyasi ayrıcalık'la İstanbul trafiğinden nasıl kurtulduğunu itiraf etti. Siyasete girmeden önce, trafikte geçiş üstünlüğü olanlara kızdığını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Biz de tabi korumadan çok İstanbul'un trafiği çoktu. Sivil hayatta da bu geçiş üstünlüğüne sahip kişilere hep içimden 'Ya bu kadar da olur mu?' diye söylenmişimdir ama İstanbul gibi yerde yetişemiyorsunuz."

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