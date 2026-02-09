ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor!

Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği (ASPS), "kanıta dayalı tıp" ilkesini gerekçe göstererek 19 yaş altındaki bireylerde cerrahi müdahaleleri uygun bulmadığını açıklarken; New York’ta görülen bir davada, cinsiyet değiştirme süreci sonrası pişmanlık yaşayan bir gence doktorların 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Dünyanın en büyük plastik cerrahi organizasyonu olan Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği (ASPS), tıp camiasında "ezber bozan" bir adım atarak, ergenlere yönelik mastektomi (meme aldırma) ve genital cerrahi operasyonlarında frene bastı. Birlik, yayımladığı yeni kılavuzda, 19 yaş altındaki bireyler için bu tür geri dönüşü olmayan cerrahi prosedürlerin uygulanmasını "uygun bulmadığını" duyurdu.

Kararın gerekçesinde, bugüne kadar referans alınan çalışmaların "düşük kalitede" ve "bilimsel kesinlikten uzak" olduğu vurgulandı. ASPS, ergenlik dönemindeki bireylerin nörolojik ve psikolojik gelişimlerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, cerrahi müdahale yerine psikoterapötik desteğin öncelenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu karar, daha önce WPATH (Dünya Transseksüel Sağlığı Profesyonel Birliği) tarafından savunulan ve yaş sınırlarını aşağı çeken yaklaşımın, ana akım tıp otoriteleri tarafından terk edilmeye başlandığının en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

New York’ta Emsal Karar: Yanlış Teşhise 2 Milyon Dolar Tazminat

Tıbbi etik tartışmalarının gölgesinde, New York eyaletinde sonuçlanan bir dava ise hukuk tarihine geçti. 16 yaşındayken kendisine "cinsiyet disforisi" teşhisi konulan ve mastektomi ameliyatı uygulanan Fox Varian isimli genç, operasyon sonrası yaşadığı pişmanlık ve ruh sağlığının bozulması gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

Westchester County Mahkemesi jürisi, doktorların Varian’da mevcut olan otizm, anksiyete ve depresyon gibi altta yatan psikolojik sorunları tedavi etmek yerine, genci doğrudan ve hızlı bir şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatına yönlendirmesini "tıbbi ihmal" olarak değerlendirdi. Mahkeme, doktorların genci ve ailesini geri dönüşü olmayan sonuçlar hakkında yeterince bilgilendirmediğine hükmederek, hastaneyi ve ilgili doktorları 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Hukukçular, bu kararın ABD genelinde benzer durumdaki binlerce genç ve aile için emsal teşkil edeceğini, hastanelerin ise olası tazminat davalarından kaçınmak için cerrahi süreçleri durdurma yoluna gideceğini belirtiyor.

İngiltere’de yayımlanan ve cinsiyet değiştirme kliniklerinin kapatılmasına yol açan Cass Raporu’nun ardından, İsveç, Finlandiya ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri de ergenlere yönelik hormon ve cerrahi tedavileri "deneysel" statüsüne alarak kısıtlamıştı.