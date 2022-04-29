  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İP’li Durmuş Yılmaz bir kez daha duvara tosladı!
Ekonomi

İP’li Durmuş Yılmaz bir kez daha duvara tosladı!

“Gece 00.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, bir şey olabilir” diyerek toplumu gerginliğe sevkeden ve daha sonra ise özür dilemek zorunda kalan Merkez Bankası eski Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz bir kez daha duvara tosladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 06:08:00 -
İP’li Durmuş Yılmaz bir kez daha duvara tosladı!

Merkez Bankası eski Başkanı ve İyi Parti Millet­vekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü bank­notun artık ihtiyaç haline geldiğini iddia etmişti. 200 TL ile 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88'e ulaştığına dikkat çeken eden Yıl­maz, bu durumun 500 TL'lik banknotun zamanının gel­diğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söylemişti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yalanladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Durmuş Yılmaz’ı “Böyle bir hazırlığımız yok” diyerek 500 TL’lik banknot ve 5 TL madeni para basılacağı iddialarını yalanladı.

“Hazırlığımız yok” diyen Kavcıoğlu, “Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok” ifadesini kullandı. Kavcıoğlu şunları söyledi:

“Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok.”



1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay