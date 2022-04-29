İP’li Durmuş Yılmaz bir kez daha duvara tosladı!

Merkez Bankası eski Başkanı ve İyi Parti Millet­vekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü bank­notun artık ihtiyaç haline geldiğini iddia etmişti. 200 TL ile 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88'e ulaştığına dikkat çeken eden Yıl­maz, bu durumun 500 TL'lik banknotun zamanının gel­diğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söylemişti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yalanladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Durmuş Yılmaz’ı “Böyle bir hazırlığımız yok” diyerek 500 TL’lik banknot ve 5 TL madeni para basılacağı iddialarını yalanladı.

“Hazırlığımız yok” diyen Kavcıoğlu, “Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok” ifadesini kullandı. Kavcıoğlu şunları söyledi:

“Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok.”





