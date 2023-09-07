İP'li Buğra'dan Enver Aysever'e zehir zemberek tepki! Acınası haldeler, birbirlerine düştüler...

Yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Meral Akşener, eski ortakları tarafından yerden yere vuruldu.

CHP'li Enver Aysever Youtube yayınında Akşener'e hakaretler savurdu. Aysever, "Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener, kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor." dedi.

Aysever'e İP'li Buğra Kavuncu'dan çok sert tepki geldi.

Twitter hesabından Aysever'e cevap veren İP'li Kavuncu, şunları söyledi:

Kendini aydın, entelektüel, gazeteci sanan; halktan kopuk, nobran, saygısız karakterler... Her mahallenin maalesef yobaz ve bağnazı var. Tasavvur ettikleri dünyada kendileri gibi olmayana hiç yer olmadı." ifadelerini kullandı.

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Hatta yetmedi, milleti aşağıladılar, farklı düşüneni de dışladılar, hakaretler yağdırdılar.

O nedenle millet nezdinde bu zihniyetin hiçbir zaman karşılığı olmadı, olmayacak.